72.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorre de 14 a 25 de maio de 2019

A 72.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, no sul de França, decorre de 14 a 25 de maio de 2019, anunciou esta segunda-feira a organização.

“O verão chegou! Temos o prazer de anunciar que a 72.ª edição o Festival de Cannes irá decorrer entre terça-feira, 14 de maio, e sábado, 25 de maio de 2019. Anote as datas antes que se esqueça!”, lê-se numa mensagem publicada cerca das 16h30 desta segunda-feira na página oficial do festival no Twitter.

Summer is here! We are pleased to announce that the 72nd edition of the Festival de Cannes will take place from Tuesday 14th to Saturday 25th May 2019. Note the dates down before you forget! #Cannes2019 Photo: Jessica Chastain © L. Venance / AFP pic.twitter.com/h16KFEyCPi — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 9, 2018

A 71.ª edição, que decorreu de 8 a 19 de maio deste ano, abriu com “Todos los saben”, do iraniano Ashgar Farhadi, e encerrou com “O homem que matou D. Quixote”, o projeto de vários anos do britânico Terry Gilliam, rodado em Portugal e em Espanha.

Este ano, a Palma de Ouro foi atribuída “Manbiki Kazoku”, do japonês Hirokazu Kore-eda. O júri, presidido por Cate Blanchett e que incluiu, entre outros, as atrizes Kristen Stewart e Léa Seydoux, decidiu atribuir o Grande Prémio a “BlacKkKlasman”, do norte-americano Spike Lee.

O Festival de Cinema de Cannes contou este ano com vários filmes portugueses, nomeadamente “Diamantino”, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, distinguido com o Grande Prémio da Semana da Crítica, e o documentário “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos”, de João Salaviza e Renée Nader Messora, que conquistou o prémio especial do júri da secção ‘Un Certain Regard’, onde foi estreado. Na Semana da Crítica esteve também a curta-metragem “Amor, Avenidas Novas”, de Duarte Coimbra.

No programa dedicado aos clássicos foi exibida uma versão restaurada de “A ilha dos amores”, de Paulo Rocha, e, fora de competição, estreou-se “O grande circo místico”, do realizador brasileiro Cacá Diegues, rodado em Portugal.

Continuar a ler