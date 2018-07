Bruno Fernandes terá chegado a acordo com o Sporting e fica no clube

O médio internacional português Bruno Fernandes já terá chegado a acordo com o Sporting para recuar na rescisão do contrato e ficar no clube, aponta esta segunda-feira a imprensa desportiva.

A notícia foi avançada primeiro pelo Correio da Manhã, que há perto de uma semana tinha noticiado que Bruno Fernandes estudava uma possível saída para o estrangeiro “a bem”, isto é, com acordo com o Sporting. O médio leonino, apontou agora o CM, “vai ter um aumento de ordenado para regressar” e irá receber “perto de dois milhões de euros”.

Já esta segunda-feira, o jornal Record e o jornal A Bola corroboraram a notícia. O primeiro órgão refere que Bruno Fernandes “acertou uma base de acordo e, a curto prazo, é expectável que seja anunciado oficialmente o seu regresso ao plantel leonino”, enquanto A Bola diz que o médio “vai mesmo regressar ao Sporting” e que “já existe acordo” entre as duas partes.

Em entrevista à SIC Notícias, o novo líder (provisório) da SAD do Sporting, Sousa Cintra, tinha avançado há dias a possibilidade de Bruno Fernandes permanecer no plantel leonino. “Esperamos brevemente dar essa boa notícia aos sportinguistas”, afirmou então o antigo presidente do Sporting.

