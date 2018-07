Golo de Perisic dava 160 mil euros: aposta de um euro quase valeu sorte grande a um jovem apostador escocês

À entrada para os quartos de final do Mundial, quantas pessoas seriam capazes de prever os semi finalistas? Quantos acertariam nas passagens de França, Bélgica, Inglaterra e Croácia? E nos autores dos golos que decidiriam os encontros? Poucas ou nenhumas, certo? Ora, houve quem, por pouco, não acertasse em algo impensável: os autores dos golos e a forma como estes seriam marcados. E só faltou Perisic fazer o gosto ao pé para um euro render 160 mil.

Marc Morrison, um eletricista escocês de 26 anos que vive em Aberdeen, fez uma aposta combinada onde arriscou nos marcadores dos golos, um por cada partida. Na sua aposta, Antoine Griezmann marcaria de fora da área frente ao Uruguai, assim como Kevin De Bruyne no duelo com o Brasil; no dia seguinte, Marc Morrison apostou que Harry Maguire apontaria de cabeça um dos golos ingleses na eliminação sueca, com Ivan Perisic a fechar a chave da sorte com novo golo de fora da área, no encontro contra a Rússia.

Praying for this tomorrow ???????? pic.twitter.com/akEffTpccr — Marc Morrison (@Themarcmorrison) July 6, 2018

No final do primeiro dia dos quartos, tudo seguia segundo o planeado. Griezmann contou com a ajuda de um desinspirado Muslera para fazer o segundo golo francês na partida, apontado de fora da área, assim como De Bruyne, que bateu Alisson para o golo da vitória belga sobre o Brasil. Também ele marcou de fora da área e iluminou a esperança de Marc Morrison, que, na sexta feira à noite, rezava para que tudo corresse bem no dia seguinte.

O dia de sábado começou com a Inglaterra a superar a Suécia e com uma inacreditável pontaria — não só de Maguire no golo que apontou, mas também do jovem apostador que conseguiu a proeza de apostar acertadamente no primeiro golo internacional da vida do central inglês, com o pormenor de acertar também na forma como marcou, de cabeça.

All on you tonight Perisic! ???????? pic.twitter.com/peR75YllwV — Marc Morrison (@Themarcmorrison) July 7, 2018

Acertadas que estavam três das quatro apostas, restava a Marc Morrison esperar por Perisic e pelo encontro da Croácia. Aí, o escocês não teve tanta sorte: Perisic até esteve bem na partida, chegou a acertar no poste (num remate dentro da área), mas acabou substituído ao minuto 63, sem apontar qualquer golo. A aposta estava perdida.

Em declarações ao jornal escocês Daily Record, Marc Morrison revelou que a empresa de apostas lhe tinha oferecido a possibilidade de retirar o boletim e ganhar 4.500 libras (cerca de 5 mil euros), antes do encontro entre Croácia e Rússia começar. “Manter a aposta era a coisa certa a fazer. Nunca me perdoaria se o Perisic marcasse e eu tivesse desistido antes”, confessou o eletricista.

“Vi o jogo com um amigo e ficávamos entusiasmados de cada vez que o Perisic tocava na bola. Nem acredito que ele saiu de campo depois de mandar uma bola ao poste”, explicou Marc Morrison, que poderia ter transformado um euro em 160 mil com apenas um golo mais.

