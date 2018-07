Há algo em comum nas três últimas edições do Mundial e os guarda-redes bem avisaram: ninguém gosta da bola

Não é a primeira, nem a segunda vez. Na realidade, é a terceira edição do Mundial consecutiva em que a bola escolhida pela FIFA e desenhada pela Adidas para rolar em todos os relvados do Campeonato do Mundo é alvo de críticas. Desta feita, calhou à ‘Telstar 18’ – assim se chama o esférico do Rússia 2018 – levar com parte das responsabilidades por alguns golos sofridos e a Pepe Reina, guardião espanhol que recentemente assinou com o AC Milan de André Silva, o papel de mais recente defensor de quem não defendeu a bola.

Depois da fífia de Muslera, guarda-redes do Uruguai, no golo de Griezmann, o segundo dos franceses que mandaram os sul-americanos para casa, Pepe Reina reagiu no Twitter, saindo em defesa do companheiro de posição e atacando a bola escolhida para a competição. “Vamos continuar a ‘inventar’ bolas… que a nós guarda-redes vai parecer cada vez mais fácil ‘intuir ou adivinhar’ as trajetórias. O ‘espetáculo’ procura-se de outra forma”, escreveu o espanhol na sua conta, com ironia e crítica à mistura.

Vamos a seguir “inventando” balones si si…q a los porteros nos va a parecer cada vez más fácil “intuir o adivinar” las trayectorias ???????? “espectáculo” se busca de otro modo!! — Pepe Reina (@PReina25) July 6, 2018

Certo é que, desde que a ‘Telstar 18’ foi apresentada, em novembro do ano passado, que não foi preciso esperar muito até surgirem as primeiras críticas. E todas elas com algo em comum: partiram sempre de guarda-redes. O próprio Reina já se tinha pronunciado sobre o assunto, em março deste ano, depois de experimentar a bola. Na altura, o espanhol previu um Mundial com mais de 30 golos marcados em remates de fora da área, deixando críticas ao material de que é feita a ‘Telstar 18’. “Os guarda-redes vão ter muitos problemas. Não sabemos se a bola fica melhor com mais ou menos pressão, mas sabemos que podiam ter feito [uma bola] melhor. Está coberta por uma película de plástico que dificulta o agarrar”, explicou o número 2 de La Roja, depois de um particular da seleção espanhola, corroborado pelo compatriota De Gea: “É uma bola estranha”, atirou o guardião do Manchester United.

Também Ter Stegen se mostrou contra o modelo feito pela Adidas. “Deve melhorar. Podia ser melhor, mexe-se muito. Vamos ter de nos habituar e trabalhar o melhor domínio possível antes que comece o Mundial. Não temos outro remédio”, disse, em março, o guarda-redes alemão que acabou por não ter oportunidade de tocar na bola durante a prova (Neuer foi totalista).

Mais recentemente, na primeira jornada da fase de grupos, El Hadary, guarda-redes do Egipto, abordou o esférico do Mundial e manteve a toada deixada pelos restantes guardiões. “Somos vítimas da FIFA por trocarem as bolas de quatro em quatro anos. Esta bola talvez seja melhor para os jogadores de campo do que para os guarda-redes. Acabamos por ser vítimas, porque temos que treinar mais quando a bola é trocada”, admitiu o guardião que se ficou pela primeira ronda da prova.

Mas, se recuarmos até 2010 e aterrarmos novamente na África do Sul, conseguimos perceber que criticar a bola utilizada num Mundial já é tradição da prova. Na altura, a Adidas lançou a Jabulani e rapidamente choveram protestos. Júlio César, guarda-redes que passou pelo Benfica e que, então, era o titular da seleção brasileira, chegou a compará-la a uma bola comprada num supermercado, enquanto Diego Forlan, melhor marcador da edição de 2010, acabou por admitir que a bola lhe trouxe algumas facilidades. “Desde o início que percebemos que era uma bola boa para rematar de longe e que os avançados que fizessem isso teriam mais sucesso”, explicou o ponta de lança uruguaio.

Avançando quatro anos, chegamos ao Brasil. Em 2014, o modelo escolhido pela Adidas foi a Brasuca, mas nem o nome chegou para agradar a quem tem como missão defender as redes. “As bolas foram feitas para se marcarem golos. É uma bola que flutua demais, é muito rápida e dificulta a vida aos guarda-redes. Vai ser bom para quem estiver a assistir aos jogos”, afirmou David Ospina, guarda-redes da Colômbia.

Como será a bola usada no Qatar em 2022 ainda ninguém sabe. Mas parece cada vez mais fácil de prever que os avançados gostarão do modelo, os guarda-redes não e, de cada vez que um guardião seja mal batido, o assunto virá à baila.

Continuar a ler