Inovação deve ser política prioritária transversal a todas as áreas do Governo, diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta segunda-feira que a inovação tem de ser vista como um motor de desenvolvimento e uma política prioritária transversal a todas as áreas do Governo.

Contribui para mudar a imagem do país, como contribui a seleção nacional, o Turismo, uma boa recuperação dos básicos das nossas finanças públicas. O facto de hoje no mundo se saber que Portugal é um país com recursos humanos altamente qualificados, empresas altamente inovadoras e uma dinâmica muito grande de criatividade assente no ecossistema de ‘startups’ tem sido essencial para atrair um conjunto de investimentos que por alguma razão não vinha para Portugal e agora vem”, disse o governante.

António Costa falava esta segunda-feira em Lisboa na apresentação das novas medidas do programa Startup Portugal para promover o empreendedorismo, entre as quais a abertura de um centro de inovação no Turismo e a linha ADN Start Up.

Segundo o governante, a inovação “tem de ser uma política prioritária transversal a todas as áreas do Governo”.

Obviamente, só há inovação quando temos recursos humanos capazes de inovar e, por isso, o investimento na Educação é absolutamente essencial”, disse. O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, responsável pela apresentação das novas medidas, destacou o papel de Portugal como “destino de investimento” na área tecnológica.

“Portugal está no mapa dos investidores internacionais”, disse.

O programa Startup Portugal vai ter 19 novas medidas para promover o empreendedorismo, entre as quais a abertura de um centro de inovação no Turismo e a linha ADN Start Up, que visam setores como o Turismo, Comércio e Restauração.

No caso do Startup Voucher, a novidade neste apoio destinado ao desenvolvimento de projetos em fase de ideia é que as candidaturas são abertas esta segunda-feira, com 400 vagas, incluindo pela primeira vez projetos candidatos da região de Lisboa. A regularidade de abertura destes avisos será de duas vezes por ano.

No programa Momentum, que é um apoio destinado a recém-graduados e finalistas do ensino superior que tenham beneficiado de bolsas de ação social durante o curso e que no final pretendam desenvolver uma ideia de negócio, a novidade é que o número de projetos apoiados “aumentará significativamente”, estimando-se “a abertura de 50 vagas por ano”, segundo o ministério de Manuel Caldeira Cabral.

No que respeita ao Vale Incubação, apoio a empresas com menos de um ano na área do empreendedorismo, a novidade é a “aceitação de candidaturas em contínuo e aumento do valor máximo de apoio para 7.500 euros, exceto Lisboa (5.000 euros)”, sendo que o próximo aviso será aberto este mês.

Entre as novas medidas de apoio ao empreendedorismo está também a abertura de um centro de inovação no Turismo com uma ‘digital academy’ (academia digital) e uma incubadora especializada no setor.

A Estratégia Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal foi lançada em 2016 como uma das prioridades do Governo para fomentar a competitividade da economia, criação de emprego e atração de investimento.

