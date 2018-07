Irão. Jovem de 18 anos presa por publicar vídeos a dançar no Instagram

Maedeh Hojabri, uma jovem de 18 anos, foi presa no Irão por publicar vídeos a dançar e sem a cabeça coberta na sua na rede social Instagram.

A jovem terá também sido obrigada a confessar o seu “crime” e pedir desculpa num vídeo que foi emitido pelo canal de televisão estatal. “Não fiz isto com a finalidade de obter atenção”, cita a Aljazeera. Segundo o relato do The Guardian, a jovem apareceu na televisão entre outros detidos, com a cara desfocada, a chorar e a tremer. “Eu tinha alguns seguidores e estes vídeos eram para eles. Eu não tinha nenhuma intenção de encorajar os outros a fazer o mesmo… Eu não trabalhei com uma equipa, não recebi nenhum treino. Eu só faço ginástica.” Esta é uma prática comum no Irão, por ser uma forma de trazer vergonha à família dos detidos.

A detenção foi alegadamente motivada pelos vídeos que Maedeh Hojabri publicou na conta pessoal na rede social Instagram, na qual tem cerca de 600 mil seguidores. Em alguns dos vídeos, a jovem surge a dançar música persa, noutros músicas de cantores internacionalmente conhecidos como Justin Bieber e Shakira.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers.#مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3 — Negar (@NegarMortazavi) July 8, 2018

No Irão, as mulheres estão proibidas de dançar e são obrigadas por lei a cobrir a cabeça com um lenço em público. Este caso está a reacender a discussão sobre limites do espaço público na sociedade iraniana e a aplicação das leis nas redes sociais.

Este não é um caso inédito no país. Em 2014, um grupo seis de jovens também foi detido por publicar um vídeo em que dançavam ao som da canção “Happy” do americano Pharrell Williams num terraço em Teerão. O grupo acabou por ser libertado no dia seguinte. Uma das jovens envolvidas neste caso já comentou a recente detenção. “Vocês prenderam-me por ser #Happy quando eu tinha 23 [anos]. Agora prenderam a #MaedehHojabri e ela só tem 18 [anos]! O que é que vocês vão fazer à próxima geração?”, escreveu Reihane Taravati no Twitter.

You arrested me for being #Happy when I was 23. Now you arrest #MaedehHojabri and she is only 18! What will you do to the next generation? — Reihane Taravati (@reihanetaravati) July 8, 2018

