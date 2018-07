Jeremy Hunt será o novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido

O até agora ministro da Saúde britânico, Jeremy Hunt, vai substituir Boris Johnson na pasta dos Negócios Estrangeiros, após este último se ter demitido em desacordo com os planos da primeira-ministra, Theresa May, para as relações entre Reino Unido e União Europeia após o Brexit. O anúncio foi feito esta noite pelo gabinete da primeira-ministra.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

Hunt era desde 2012 ministro da Saúde, tendo sido o ministro britânico que esteve mais tempo no mesmo cargo. Segundo recorda o Financial Times, Jeremy Hunt recusou, no início do ano, assumir a pasta das empresas, para se dedicar inteiramente à reforma do serviço nacional de saúde britânico e ao sistema de apoio social da população.

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros deixa a pasta da Saúde com um legado importante, ao ter garantido um financiamento de 20,5 mil milhões de libras para o serviço nacional de saúde ao longo dos próximos cinco anos. Porém, como escreve o The Guardian, a área dos cuidados sociais serão o grande desafio do seu sucessor.

Durante a campanha que antecedeu o referendo do Brexit, Hunt defendeu que o Reino Unido se deveria manter na União Europeia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não tutela, porém, as negociações do Brexit — essas estão a cargo de um ministro especial para o efeito, que até hoje era David Davis, mas que também se demitiu, tendo sido substituído por Dominic Raab.

Entretanto, imagens divulgadas pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth mostram que Jeremy Hunt já chegou às instalações do ministério onde vai passar a trabalhar.

Boris Johnson, até hoje ministro dos Negócios Estrangeiros, demitiu-se esta segunda-feira por discordar de um acordo aprovado na última sexta-feira entre os membros do governo britânico e que propõe que o Reino Unido negoceie com Bruxelas um “soft Brexit”. Um dos grandes rostos da defesa do Brexit, Johnson não concorda com as cedências de Londres a Bruxelas que diz que Theresa May vai fazer.

