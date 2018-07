Jorge Jesus já se reuniu com embaixador português

Jorge Jesus, acompanhado por todos os elementos da sua equipa técnica, foi recebido este domingo, em Riade, pelo embaixador de Portugal na Arábia Saudita, Luís Ferraz. O treinador português, que deixou o Sporting para orientar a equipa do Al-Hilal, um importante clube saudita, já iniciou os seus trabalhos no novo país há cerca de duas semanas.

No encontro, que teve lugar na embaixada portuguesa, Jorge Jesus entregou ao diplomata uma camisola oficial do clube de futebol. O treinador português, que já deu o pontapé de saída na pré-temporada, tem o primeiro jogo no próximo dia 31 de agosto, com o Al-Fayha Majmaa, na jornada inaugural da Liga da Arábia Saudita.

Veja as imagens do encontro entre Jorge Jesus e Luís Ferraz na fotogaleria.

