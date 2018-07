Justin Bieber e Hailey Baldwin estão noivos? Há testemunhas (e um anel) que dizem que sim

Um mês depois de terem reatado a relação, o cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Baldwin poderão estar noivos. O “sim” terá sido dito no sábado nas Bahamas e foi presenciado por vários hóspedes do resort onde se encontravam, segundo avançou o site TMZ.

Foi durante um jantar e enquanto os clientes dançavam salsa, que os seguranças do músico canadiano terão pedido aos clientes presentes que guardassem os telemóveis, pois iria acontecer algo especial. Foi nesse momento que Bieber decidiu pedir, em frente a toda a gente, Baldwin em casamento. O site avança que há outra fonte que confirmou o noivado. Apesar de não haver vídeos do momento, há quem tenha registado em vídeo os passos de dança mostrados por Bieber e Baldwin.

Este domingo, as reações de alguns familiares do artista vieram agitar ainda mais a situação. “Orgulho é um eufemismo! Muito entusiasmado para o próximo capítulo!”, comentou o pai de Bieber, Jeremy, juntamente com uma fotografia do filho, no Instagram.

Também a mãe de Bieber, Patiie Mallette, já se pronunciou nas redes sociais, com um tweet onde escreveu várias vezes a palavra “amor”.

Love Love Love Love Love Love Love. — Pattie Mallette (@pattiemallette) July 7, 2018

Apesar de o casal ainda não ter confirmado o noivado, Hailey Baldwin foi vista e fotografada com um anel diferente do habitual. A fotografia já foi divulgada na Internet, por pessoas que conheceram o casal no resort.

well my friend just met justin bieber and hailey baldwin in the bahamas and she is wearing a ring pic.twitter.com/vYx6aEQQjS — azy (@azymanzur) July 8, 2018

As reações por parte dos fãs mais dedicados a Justin Bieber também não tardaram a chegar à Internet. “Noivos?? A sério???”, tweetou Ky. “Ela sabe todas as letras das tuas músicas? Ela comprou roupas roxas de propósito porque tu ele disse que era a sua cor preferida? Eu comprei”, disse uma fã no twitter.

Engaged?? Really???

did she know every word to every song? Did she go to any of his concerts?? did she buy purple clothes because he said it was his favorite color?? did she even watch never say never??

I bet she didn’t, but I did. @justinbieber — Ky (@kyyyleeb) July 8, 2018

No entanto, para os maiores fãs do casal, a notícia do casamento não podia ter sido melhor e também os seus comentários já invadiram as redes sociais. “Não sei o que sentir, mas estou feliz pelo facto de ele ter a oportunidade de passar o resto da vida dele com a sua melhor amiga”, lê-se numa mensagem no Twitter.

JUSTIN BIEBER AND HAILEY BALDWIN ARE ENGAGED?! ???? I’M HONESTLY CRYING RN I DON’T KNOW WHAT TO FEEL BUT I’M HAPPY HE GETS TO SPEND THE REST OF HIS LIFE WITH HIS BESTFRIEND OMG IS THIS FOR REAL ????????????❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ABOuoT3eOf — @omyjoa ???????? (@omyjoa) July 9, 2018

O casal já tinha estado junto no passado, ainda antes de Justin Bieber ter voltado temporariamente para a cantora e atriz Selena Gomez.

