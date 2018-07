Mais 28 mil passageiros de cruzeiros em Lisboa no 1.º semestre

O Porto de Lisboa registou um aumento de 28.387 passageiros de cruzeiros, ou de 15%, nos primeiros seis meses deste ano, face ao mesmo período de 2017, segundo informou esta segunda-feira .

No primeiro semestre foram registados 221.072 passageiros naquele porto, contra 192.685 passageiros em igual período do ano passado, registando-se também um aumento mas menor, de 11%, nas escalas dos cruzeiros no Porto de Lisboa, de 133 escalas nos primeiros seis meses de 2017 para um total de 148 escalas em igual período deste ano.

Em comunicado, o Porto de Lisboa justifica o aumento de 15% no número de passageiros com o crescimento de 5% dos passageiros em ‘turnaround’ (navios com partida e chegada a Lisboa, e não apenas a fazer escala), de 19.468 para 20.518, e de 16% dos passageiros em trânsito que passaram de 173.217 para 200.554.

“Na realidade de janeiro a junho de 2018 registaram-se 26 travessias transatlânticas contra as 19 ocorridas em igual período de 2017”, afirma, adiantando registar-se um aumento do número de navios de cruzeiros a operar no Mediterrâneo e ilhas atlânticas, de 173 em 2017 contra os 177 em 2018.

“Caso as previsões se confirmem, a atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa registará, em 2018, um crescimento de 15% ao nível dos passageiros e de 6% ao nível das escalas, prevendo-se um total de cerca de 350 escalas e de 600 mil passageiros, o que significará um novo recorde de passageiros”, adianta.

