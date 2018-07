Médico e mergulhador: quem é o australiano envolvido no resgate na Tailândia?

No resgate dos 12 rapazes tailandeses e um adulto de uma caverna em Chiang Rai, na Tailândia, há um médico australiano que tem assumido um papel essencial na operação que esta segunda-feira já conseguiu a saída de mais quatro crianças da caverna. Richard Harris tem 30 anos de experiência em mergulho e foi requisitado especificamente pelos especialistas internacionais presentes na missão. Estava de férias quando foi contactado para a operação.

Foi este anestesista de Adelaide, na Austrália, que mergulhou até aos jovens e treinador no sábado e determinou que estavam aptos em termos de saúde para seguirem em frente na jornada perigosa para sair das cavernas inundadas. A sua especialidade é procurada para este resgate, segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros, Julie Bishop, citada pelo TheNewDaily.

O médico trabalhou nos últimos seis anos para a MedStar, um serviço de apoio médico na Austrália. Segundo David Strike, que conhece Harris há mais de dez anos, o seu conhecimento e experiência na área é essencial, ainda que o médico seja “apenas um membro de uma equipa de pessoas extraordinariamente qualificadas e extraordinárias, preparadas para sacrificar seu próprio conforto, segurança e bem-estar em benefício dos outros. É um termo muito usado, mas todos os envolvidos são verdadeiros heróis ”, disse à Fairfax.

Desde a China à Nova Zelândia, Richard Harris completou mergulhos em todo o mundo e enfrentou situações complexas de resgate. Uma delas, contou ao The Astralian, foi quando teve de recuperar o corpo de uma amiga durante uma operação de resgate na Austrália, em 2011. A mergulhadora Agnes Milowka ficou sem ar numa caverna em Millicent, perto de Mount Gambier, e não conseguiu sair de lá. “Parecia que ela estava muito calma até o último suspiro, enquanto trabalhava para se libertar”, disse Harris.

All of us at @MedSTAR_SA wish our @drharry64, the rest of the rescue team, and the boys and their coach all the best in Thailand #caveboys #thailandRESCUE

— MedSTAR Retrieval SA (@MedSTAR_SA) July 8, 2018