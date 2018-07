Monica Bellucci come sardinhas assadas no Bairro Alto, em produção para a Elle francesa

A atriz italiana Monica Bellucci, que em 2016 comprou casa em Lisboa, é a capa de julho da edição francesa da revista Elle. Mas esta não é uma produção de moda qualquer. Logo na capa, Monica surge num cenário inconfundível. O alemão Myro Wulff fotografou a atriz em Lisboa e com a Ponte 25 de Abril como pano de fundo.

#ELLEenKiosque Cette semaine on vous emmène chez Monica Belluci à Lisbonne ???????? ???? !

Crédit : Myro Wulff pic.twitter.com/C3qPythHtr — ELLE (@ELLEfrance) July 5, 2018

Com o título “Espírito Latino”, a sessão mostra Bellucci nas ruas e tascas do Bairro Alto, mas também na zona do Castelo de São Jorge. Um dos sítios escolhidos para fotografar para a revista francesa, o Palácio Belmonte, fica a escassos metros da casa comprada pela atriz em 2016, no bairro histórico do Castelo. Aí, Bellucci seguiu algumas das posições clássicas de uma produção de moda. Esta, no total, terá resultado em mais de dez fotografias publicadas na última semana.

Mas a maioria da sessão fotográfica decorreu em cenários bem mais típicos do quotidiano lisboeta: as ruas do Bairro Alto. Em modo de passeio, a atriz andou pela Rua da Atalaia, tendo entrado em pelo menos uma tasca típica do bairro lisboeta. Numa das fotografias, surge junto ao balcão, enquanto limpa a boca com um guardanapo de papel branco. À sua frente, tem aquilo que parece um prato com sardinhas assadas e um papo-seco.

“Blusões de lantejoulas, sandálias prateadas, macacões em seda e quimonos de verão… A estrela italiana leva-nos a Lisboa, a sua cidade de eleição, para fazer brilhar uma moda ultra feminina e soalheira”, escreve a revista na abertura da produção. Ao longo da sessão, Bellucci, de 53 anos, usa peças das marcas Etro, Ralph Lauren, Bottega Veneta, Isabel Marant e Alberta Ferretti, entre outras. As joias são da Cartier.

Em 2016, Monica Bellucci comprou casa em Lisboa, no bairro do Castelo, passando assim a residir parte do tempo na capital portuguesa, para onde traz as duas filhas, Deva de 13 anos e Léonie de 8 anos, ambas filhas do ator francês Vincent Cassel.

Continuar a ler