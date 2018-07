“Nem todos os heróis usam capa”. Os cartazes de apoio aos rapazes na Tailândia

“Nem todos os heróis usam capa”; “A equipa de futebol mais corajosa do mundo, esta leva a taça”; “Esperança”; ou “O Mundo Unido”. Estes são apenas alguns dos cartazes espalhados pelas redes sociais que procuram dar força ou homenagear as equipas de resgates dos 12 rapazes da equipa de futebol tailandesa e do seu treinador que está há duas semanas presa na gruta inundada e das equipas que os tentam resgatar.

Para já, há quatro dos jovens já fora da gruta. E um dos mergulhadores acabou por morrer ainda mesmo antes do início da operação, numa das viagens até à câmara onde estavam os rapazes, ao ficar sem oxigénio. Com a chuva a ameaçar estragar os planos de salvamento, estão em curso as segundas tentativas de resgate.

Os mergulhadores são dos mais homenageados: os heróis sem capa, com garrafas de oxigénio.

Not all superheroes wear capes; some wear scuba tanks. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/qB8Mfyxf8Y

Aqui estão eles: 13 heróis sem capa à espera no fundo da gruta de outros heróis que os vão buscar.

Com uma promessa: eles vão voltar a casar. Vão marcar este golo.

Estas são as voltas da gruta: não são curvas fatais, são de esperança.

This incredible image is the work Tiwwat Pattarakulvanich, a Thai cartoonist who draws under the pen name Mor. Let’s amplify his work. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/vJxutpE1gt

Mais um cartaz que grita “esperança” e diz “continuem fortes, estamos a caminho”.

Do not lose your hope???????????? My heart is with you???????????? #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/zDtXc3xR27

Algumas montagens dos vários cartazes que estão nas redes sociais.

Humanity ❤, it's still alive ❤ One world, supporting One team ???????????????????????????????????????????? #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/713MP9amsU

E este é exatamente isso: a taça de campeões está entregue. Foi encontrada a equipa de futebol mais inspiradora e corajosa do mundo.

Love this cartoon, made me feel really emotional and perfectly captures the moment… ❤️???? #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/HDtYAJB39j

Ei-la: agora com os rostos bem impressos.

The most inspiring and courageous Football Team #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/R92uTiyqMI

Aqui uma parte inspiradora da vida do treinador, que terá perdido toda a família quando era criança, tornou-se monge budista e depois treinador de crianças desfavorecidas. Terá sido a sua liderança que manteve os rapazes unidos durante os 9 dias que estiveram sozinhos na cave, até serem encontrados.

Ekapol Chanthawong lost his whole family as a kid. He trained as a monk & then devoted his life to helping coach kids. He kept 12 children alive in a cave without food or light for 9 days. He will be last to leave tomorrow & is only 25. Remember him! #ThaiCaveRescue #Hero pic.twitter.com/yWzn2k1dJ4

Um cartaz mais animado, mas com uma palavra sempre presente: esperança.

Please let’s continue to pray for the rest of the team stuck in the cave. Those 6 boys still need to be brought home to their families.

Happy to hear the other 4 have been rescued and are recovering at nearby hospitals.

The world behind one team today. ???????? #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/snfwbtKFId

— ???? Alicia ???? (@ALICIAH23) July 9, 2018