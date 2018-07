Nissan admite “desvios” nos níveis de emissões poluentes em carros produzidos no Japão

A Nissan admitiu esta segunda-feira que houve irregularidades no processo de recolha de dados sobre as emissões poluentes, um problema que afeta, segundo as primeiras informações, os carros produzidos em várias fábricas da fabricante japonesa. A empresa reconhece que certos dados foram “alterados”, reconhece a empresa, existindo “desvios” entre o resultado dos testes e a informação oficial.

O problema, segundo a empresa, está circunscrito aos carros produzidos em fábricas no Japão — mas não existe, para já, informação detalhada sobre quantos automóveis estarão afetados ou como a empresa pretende resolver o problema.

Em comunicado (disponível aqui, em inglês), a Nissan explica que descobriu “testes às emissões do tubo de escape e à economia de combustível que contêm um desvio em relação ao resultado dos testes em ambiente controlado”, isto é, o teste em condições reais resultou em dados mais negativos do que os exercícios em laboratório. Outra irregularidade encontrada é que foram criados “relatórios de inspeção com base em medições alteradas”.

O caso de “conduta imprópria”, expressão usada pela própria empresa no comunicado, está relacionado com as irregularidades noticiadas em setembro sobre as qualificações (e vínculo contratual) dos inspetores que faziam os testes finais às emissões poluentes e outros parâmetros. Esse caso remonta a setembro de 2017 e “desde aí, a empresa tem feito, de forma proativa, verificações rigorosas a várias partes da sua operação”.

O Observador tentou contactar responsáveis da Nissan Portugal, mas sem sucesso até ao momento.

