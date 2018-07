O mini-submarino com que Elon Musk quer ajudar a tirar os rapazes da gruta na Tailândia

O dono da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, quer ajudar a resgatar as crianças presas gruta Tham Luang, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia. Para isso, desenvolveu um submarino em miniatura que, diz, pode transportar uma criança de cada vez e ser operado externamente por dois mergulhadores.

O milionário publicou este domingo uma série de vídeos na sua página do Twitter em que mostra os testes a que submeteu a sua invenção, numa piscina de uma escola secundária de Los Angeles.

Musk escreveu no Twitter que está em contacto com especialistas tailandeses e que desenvolveu com eles uma “cápsula de salvamento que pode ser suficientemente segura para testar”. Trata-se de “um pequeno submarino, do tamanho de uma criança” feito a partir do tubo de transferência de oxigénio líquido do foguetão Falcon.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2018

O pequeno submarino é “suficientemente leve para ser transportado por dois mergulhadores e suficientemente pequeno para passar por pequenas aberturas”, além de ser “extremamente robusto”, garantiu o fundador da Tesla.

Num dos vídeos que partilhou este domingo, Elon Musk destaca como o pequeno submarino é capaz de atravessar e ser manobrado em passagens apertadas.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

Na semana passada, Elon Musk já tinha oferecido os serviços das suas empresas para ajudar a resgatar os rapazes. Em conversas com vários utilizadores do Twitter que lhe pediram ajuda, chegou a equacionar a introdução de um grande túnel de ar na gruta ou a utilização da tecnologia de radar da sua empresa The Boring Company para escavar uma abertura para alcançar os jovens.

Depois de ter chegado à fala com responsáveis do governo tailandês, Elon Musk anunciou que enviou à Tailândia um conjunto de engenheiros da SpaceX para colaborar nas operações.

