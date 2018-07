Países africanos lusófonos podem beneficiar da relação entre CPLP e OEI

Os Estados africanos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) poderão ter mais possibilidades de cooperação com o aprofundar das relações entre o bloco lusófono e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), declarou esta segunda-feira a responsável da CPLP.

“Creio que os países africanos membros da CPLP poderão, de facto, aproveitar bastante desta relação de parceria que se abre com a OEI”, disse esta segunda-feira à Lusa a secretária-executiva Maria do Carmo Silveira.

A responsável pelo bloco lusófono fez estas declarações no final de uma reunião com novo secretário-geral da OEI, Mariano Jabonero, que está em visita a Portugal entre esta segunda e terça-feira. “Efetivamente, esta colaboração entre a CPLP e a OEI abre grandes possibilidades para uma cooperação da OEI com os Estados africanos membros da CPLP, no sentido de poderem aproveitar a larga experiência. Portanto, temos aí uma possibilidade de partilha e de aprendizagem com a OEI que não devemos mesmo desperdiçar”, acrescentou.

Maria do Carmo Silveira lembrou ainda que “a OEI é uma organização com cerca de 70 anos de experiência e a CPLP tem apenas 22 anos”. “A própria OEI é candidata a observador associado (da CPLP) e é também uma situação que nos prestigia bastante. Vai ser a primeira organização internacional a receber este estatuto. Portanto, estamos diante de uma expetativa muito grande de colaboração futura entre a CPLP e a OEI”, referiu.

A OEI lançou a sua candidatura de observador associado da CPLP entre abril/maio, que deverá ser analisada na cimeira de chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorre em 17 e 18 de julho, em Cabo Verde.

Sobre a reunião com o secretário-geral da OEI, Maria do Carmo Silveira disse foi um encontro de cortesia para discutir “a relação de cooperação” que existe entre as duas organizações. “Uma relação que vem já de há algum tempo e tem muitos motivos para se manter e ser reforçada, na medida que alguns países são membros da OEI e da CPLP, que é o caso de Portugal, que é o caso do Brasil e que é o caso da Guiné Equatorial”, indicou.

“Nós temos observadores associados que são membros da OEI, no caso o Uruguai, e temos candidaturas de vários outros que certamente serão aprovados na próxima cimeira de chefes de Estado (e de Governo da CPLP), que é o caso da Argentina, do Chile e do Peru, assim como de Andorra, que também é membro da OEI”, afirmou.

Maria do Carmo Silveira disse que as duas organizações “são forçadas”, no bom sentido, “a trabalhar juntas para reforçar os laços de cooperação nas suas áreas de atuação, que neste caso são a ciência, a cultura e a educação, que são também áreas estratégicas para a CPLP, assim como prestar o melhor serviço para os Estados-membros” das duas organizações.

