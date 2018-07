Parlamento timorense nega autorização a Presidente da República para viagem a Portugal

O parlamento timorense negou esta segunda-feira, com os votos da maioria que apoia o Governo, a autorização pedida pelo Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, para uma visita de Estado a Portugal que deveria decorrer esta semana.

O chumbo foi confirmado por 35 votos contra, dos deputados das três bancadas que integram a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), em concreto o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), o Partido Libertação Popular (PLP) e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) e ainda à bancada Frente Mudança (FM)/União Democrática Timorense (UDT).

O pedido de autorização teve 29 votos a favor, dos deputados da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), do Partido Democrático e da Frente Desenvolvimento Democrático (FDD). “O Parlamento não autoriza a deslocação do senhor Presidente a Portugal”, confirmou Arão Noé, presidente do parlamento.

António da Conceição, deputado do Partido Democrático (PD) ainda tentou, numa última intervenção, apelar ao “voto de consciência” dos deputados dada a “importância e interesse para o país da visita de Estado”. “O interesse do Estado e do povo deve estar acima das divergências. Esta é uma visita importante que apoiamos”, disse.

Antonio Benevides, da FDD, também se juntou ao apelo, afirmando que “está em jogo a questão da dignidade de Timor”, referindo que “já se fizeram muitos preparativos para a viagem e já se gastou dinheiro que pode não se conseguir recuperar”.

No arranque da sessão plenária desta segunda-feira do parlamento nacional, o deputado Francisco Vasconcelos, do PLP, leu uma declaração em nome das bancadas da AMP, FM e UDT em que anunciava a sua posição e a justificava.

“A AMP, consciente do papel do Parlamento Nacional, perante a Constituição da República, e em defesa dos sagrados interesses do Povo, não vai autorizar a deslocação do Presidente da República ao estrangeiro”, disse Vasconcelos. A decisão responde ao “atual impasse político, criado [pelo] próprio” Presidente, ao não dar posse a 11 dos membros do Governo da AMP, o que deixou o país “numa situação política anormal”, explicou.

“Neste momento, o país, o nosso povo, precisam que o chefe de Estado esteja presente em território nacional e demonstre estar à altura das altas responsabilidades constitucionais que lhe incumbem, contribuindo para a estabilidade política, para a governabilidade do Estado e para a paz social”, declarou.

A oposição criticou a decisão, com Adriano Nascimento (PD) a dizer que era “um juízo errado, uma política de má fé e um desastre diplomático impedir o Presidente da República de reforçar a relação bilateral com Portugal”.

Para David Ximenes, deputado da bancada da Fretilin, a postura da coligação do Governo demonstra “infantilismo político” da coligação do Governo. “Mostra que não se está a fazer não uma política saudável, mas politiquice, pelos interesses dos grupos. Os deputados, quando são eleitos, passam a ser representantes de todo o povo. Esta visita é uma questão de Estado”, sublinhou.

A Constituição timorense determina que o Presidente “não pode ausentar-se do território nacional sem prévio consentimento do Parlamento Nacional” e que o não cumprimento dessa exigência “determina a perda do cargo”.

Recorde-se que o Presidente da República tinha, inicialmente, solicitado autorização para a visita a Portugal e, na mesma deslocação ao estrangeiro, para visitar Cabo Verde onde ia participar na cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Na semana passada, Lu-Olo decidiu cancelar a ida ao Sal, devido à situação em Timor-Leste, mas manteve a intenção de visitar Portugal.

Continuar a ler