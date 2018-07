Peseiro deixa cinco jogadores em Lisboa e leva Mané para a Suíça

O treinador do Sporting, José Peseiro, vai levar 29 jogadores para o estágio que os ‘leões’ vão realizar na Suíça, numa lista com cinco ausências e com Carlos Mané, ainda a recuperar de grave lesão.

André Geraldes, Wallyson, Bruno Paulista, Jatobá e Gelson Dala ficaram todos de fora das opções de Peseiro e não viajam esta segunda-feira para Nyon, onde a equipa do Sporting vai ficar até 17 de julho.

Mané, que passou as duas últimas temporadas emprestado ao Estugarda, ainda não recuperou da grave lesão que sofreu num dos joelhos, mas vai seguir viagem para a Suíça, assim como os reforços Viviano, Marcelo, Bruno Gaspar e Raphinha.

De acordo com o clube, Mané foi mesmo a única baixa no treino que o Sporting efetuou esta manhã na Academia, em Alcochete, horas antes de a comitiva ‘leonina’ seguir viagem para a Suíça, num voo que está agendado paras as 16:00.

Na terça-feira, a equipa lisboeta tem um treino agendado para as 10:00 (09:00 horas de Lisboa), no Centro de Colovray, em Nyon, e deverá defrontar o Sion, ainda em local e hora a designar.

Lista dos 29 convocados:

Guarda-redes: Viviano, Salin e Luís Maximiano.

Defesas: Marcelo, Jonathan Silva, Jefferson, André Pinto, Stefan Ristovski, Lumor, Piccini, Domingos Duarte, Mathieu, Bruno Gaspar e Demiral.

Médios: Matheus Pereira, Bruno César, Francisco Geraldes, Petrovic, Misic, Wendel, Ryan Gauld, João Palhinha e Mattheus Oliveira.

Avançados: Fredy Montero, Carlos Mané, Raphinha, Castaignos, Jovane Cabral e Doumbia.

