Polícia brasileira realiza operação contra grupo que enviava cocaína para a Europa

As autoridades brasileiras realizaram esta segunda-feira uma operação para desmantelar uma rede de narcotraficantes que enviava cocaína para a Europa através de cargueiros comerciais, informaram fontes oficiais.

Centenas de agentes da Polícia Federal reuniram-se desde o início da manhã desta segunda-feira para cumprir 15 ordens de prisão e 21 mandados de buscas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, na região sudeste do Brasil. De acordo com as investigações, em curso desde o ano passado, os narcotraficantes escondiam a droga em contentores de carga em diferentes portos do país, de onde o produto era enviado para a Europa.

No decorrer da investigação foram apreendidas cerca de quatro toneladas de cocaína em portos nos Estados brasileiros do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, e Pernambuco. Também foram realizadas apreensões nos portos de Antuérpia, na Bélgica, Gioia Tauro, em Itália, e Valência, em Espanha, principais destinos para onde o grupo enviava a droga.

Segundo informações divulgadas pela polícia brasileira, os investigados nesta operação responderão pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e associação criminosa para o tráfico, cujas penas podem chegar a 25 anos de prisão.

