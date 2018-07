Presidente angolano vem a Portugal no outono

A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros angolano a Portugal, entre esta segunda e terça-feira, já está a dar frutos no campo diplomático. Primeiro, Manuel Domingos Augusto encontrou-se com o primeiro-ministro e entregou-lhe uma carta do presidente João Lourenço endereçada a António Costa. Depois, encontrou-se em Belém com o Presidente da República e repetiu o gesto perante Marcelo Rebelo de Sousa. A ideia era reiterar a “amizade histórica” entre os dois países e reforçar as “boas relações”, num sinal claro de que o diferendo sobre o facto de a justiça portuguesa ter travado a transferência para Luanda do processo contra o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, já está definitivamente ultrapassado.

Prova disso é a notícia da vinda de João Lourenço a Portugal. De acordo com o jornal Expresso, Marcelo e Domingos Augusto acertaram no encontro desta segunda-feira que o presidente angolano será recebido em Lisboa ainda este ano, no outono, sendo que a única condição é que seja depois da ida do primeiro-ministro António Costa a Luanda.

A ida de Costa a Luanda tem sido apontada para o mês de setembro, mas os pormenores estão a ser acertados nos contactos diplomáticos que estão a ser feitos esta segunda e terça-feira, pelo que a data estará prestes a ficar fechada. Segundo assumiu o ministro angolano em declarações aos jornalistas ao lado do ministro português Augusto Santos Silva, a ida de Costa a Luanda será “muito brevemente”. Depois disso, o caminho fica livre para João Lourenço ser recebido pelo homólogo Marcelo Rebelo de Sousa em Lisboa.

Segundo o Expresso, Marcelo tem mantido a ideia, mesmo durante a crise diplomática, de que Portugal e Angola estão “condenados a entender-se”, pelo que vai querer receber o presidente angolano com um programa “de estadão”. A ideia, segundo aquele jornal, é não deixar para outros o peso das relações bilateriais entre os dois países, que deverão manter-se relações privilegiadas.

A crise diplomática entre os dois países rebentou quando, no âmbito da Operação Fizz, em que a justiça portuguesa Manuel Vicente foi acusado de ter corrompido o procurador Orlando Figueira para arquivar processos comprometedores, e Luanda lutou sempre contra o facto de o julgamento ser feito em Lisboa: queria a transferência do processo para Luanda. O impasse durou vários meses até Tribunal da Relação de Lisboa ter dado razão às pretensões angolanas. Só depois disso é que começaram a haver tentativas de reatar as relações.

