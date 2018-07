Sabe em que língua os jogadores da seleção belga falam entre si? Se fosse por Lukaku, até poderia ser em português

A Bélgica é um dos fenómenos deste Mundial 2018 e a sua espetacularidade não se esgota dentro do campo. Depois de eliminar o Brasil, a formação belga assumiu-se como a sensação da competição, sendo uma das, senão a que revela melhor entendimento coletivo. Mas, mesmo que muitas das espetaculares jogadas belgas já nem precisem de comunicação para saírem às mil maravilhas, é difícil imaginar uma seleção onde nem todos os jogadores falam a mesma língua. Mais difícil se torna quando percebemos que o idioma escolhido para falarem entre si não é nenhum dos utilizados na Bélgica. Mas, tal como quase tudo na vida, também isto tem explicação.

A geografia ajuda a entender: a Bélgica faz fronteira com a Alemanha, o Luxemburgo, a Holanda e a França. Assim, a influência de todos os vizinhos contribuiu para a história belga, traduzindo-se na oficialização não de um, nem de dois, mas sim de três idiomas — francês, holandês e alemão. Dependendo da zona do país de onde provenha, um belga pode falar qualquer uma das três línguas ou até mesmo todas elas em simultâneo. Este dom quase de poliglota pode facilitar a comunicação ou… dificultá-la.

Ora vejamos: nos 23 eleitos por Roberto Martínez existem onze (!) jogadores que atuam no campeonato inglês, três no alemão, dois no espanhol, francês e chinês e um no escocês, italiano e belga. Se formos analisar a língua de origem de cada um dos 23 e tivermos em conta aquela que mais se acostumaram a falar de acordo com os locais por onde jogaram percebemos uma coisa: o balneário belga tinha tudo para variar entre uma Torre de Babel e uma autêntica salganhada de línguas. Se a isto juntarmos Roberto Martínez, que até é espanhol, chegamos a um ponto onde um consenso teve de ser alcançado e a decisão foi tomada: falam todos em inglês.

A decisão é fácil de perceber tendo em conta que seria possível construir uma equipa apenas com os jogadores que atuam em Inglaterra, já para não falar de Roberto Martinez, que fez grande parte da sua carreira enquanto jogador e treinador no campeonato inglês. E um dos que atualmente atua na Premier League, no Manchester United para ser mais específico, até pode ser considerado o maior poliglota de entre os 23. Romelu Lukaku fala seis idiomas, incluindo o português. O ponta de lança treinado por Mourinho domina o inglês, holandês, francês, espanhol, suaíli e português. Para a aprendizagem do nosso idioma, em muito contribuíram David Luiz, Willian e Bosingwa, companheiros do belga nos tempos do Chelsea. E, se desconfia do português apresentado por Lukaku, pode tirar as dúvidas no vídeo abaixo, onde o ponta de lança dá uma entrevista em português do Brasil à ESPN brasileira:

No quiz, o adjunto mostrou saber mais do que o treinador principal…

Definido o idioma de entendimento, ficam abertas as portas ao convívio entre os belgas. E que melhor atividade para fomentar o espírito de grupo e a competitividade do que um quiz em forma de teste sobre o conhecimento desportivo de cada um. Foi esta a ideia levada a cabo pela equipa técnica belga, que encontrou no grupo de trabalho total recetividade, numa altura em que a Bélgica prepara o decisivo encontro das meias finais, frente à França.

O grupo de trabalho foi dividido em quatro equipas, com cinco rondas de quiz a decidirem quem seria o vencedor da prova. A competição foi acompanhada pelo twitter dos Diabos Vermelhos belgas, que revelou a classificação final: a equipa do adjunto Graeme Jones foi a vencedora, seguida do grupo liderado pelo também adjunto Thierry Henry, com a equipa de Roberto Martínez em terceiro lugar, à frente da última classificada, a de Richard Evans.

???? WINNERS ! ???????? ???? Team Graeme 40/50

???? Team Thierry 37/50

???? Team Roberto 34/40

???? Team Richard 29/50 We Quiz #REDTOGETHER !#WorldCup#FRABEL pic.twitter.com/uQwTgCtzV0 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 9, 2018

A equipa de Graeme Jones saiu vitoriosa de um questionário relacionado com o futebol atual e com o passado histórico da modalidade. Reconhecer ex-futebolistas famosos, jogos marcantes ou regras importantes era fundamental neste desafio; mas mais importante seria o espírito de grupo fomentado pela atividade. Terça feira, o jogo será a contar para as meias finais do campeonato do Mundo e todos os belgas estarão a puxar para o mesmo lado. Veremos se a Bélgica conseguirá eliminar a França e escrever uma página de história no futebol mundial. Daquelas que são temas de perguntas num qualquer quiz.

