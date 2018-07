Tailândia. Pais não sabem se os filhos já foram resgatados ou não

Os pais das crianças que estão encurraladas numa gruta no norte da Tailândia não sabem se os seus filhos estão entre os primeiros quatro que já foram resgatados ou se continuam no interior da gruta.

Segundo uma reportagem do correspondente do jornal britânico The Guardian no local, as autoridades não divulgaram a identidade dos quatro jovens que foram resgatados em segurança no domingo, nem sequer aos pais das crianças.

O mesmo confirmou a jornalista australiana Amanda Hodge, no local. “A tia do treinador Ake diz que as famílias não estão a ser informadas de quais as crianças que saíram”, escreveu a repórter no Twitter, citando a tia do treinador dos jovens: “É como se toda a gente estivesse a mantê-lo em segredo. Todos sabem que quatro pessoas saíram, mas não sabemos de quem são filhos”.

The aunt of coach Ake says the families are not being told which children have come out. “It’s like everyone is keeping it secret. They all know four people came out but we don’t know whose sons they are.” — amanda hodge (@hodgeamanda) July 9, 2018

Este domingo, quatro dos 12 jovens que ficaram encurralados com o seu treinador de futebol na gruta Tham Luang, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia, foram resgatados por uma equipa de mergulhadores tailandeses e internacionais.

Porém, os pais das crianças, que estão há dias a dormir em instalações temporárias junto à entrada da gruta, não sabem se os seus filhos estão ou não entre os resgatados.

Mongkhol Boonpiam, um rapaz de 14 anos, foi dado pela imprensa tailandesa como o primeiro jovem a ser resgatado. Mas a sua mãe, Namhom Boonpiam, não recebeu nenhuma informação oficial nesse sentido.

“Só ouvi o nome dele, Mongkhol, e fiquei suficientemente contente”, disse a mulher ao jornal The Guardian.

Os pais das várias crianças têm estado a monitorizar a imprensa e as redes sociais a partir do local onde estão acampados, junto à gruta, e são essas as únicas informações a que conseguem ter acesso.

Mongkhol Boonpiam, habitualmente conhecido como Mark, é um dos jogadores dos Javalis Selvagens, a equipa de futebol juvenil tailandesa que ficou presa no interior da gruta. Segundo a sua mãe, o rapaz joga futebol desde a creche e usa quase sempre camisolas de clubes de futebol, tal não é o seu amor por aquele desporto.

Rapazes vão ter de ficar em quarentena longe dos pais depois de serem resgatados

Após serem resgatados, os rapazes não poderão ter contacto com a família durante um breve período de tempo, entre um e dois dias, uma vez que terão de ficar de quarentena, recorda a CNN.

Na semana passada, o ministro da Saúde tailandês visitou as instalações do hospital onde os rapazes ficarão internados — quatro deles já lá estão — e anunciou que as crianças “serão mantidas longe dos seus pais por um ou dois dias e estarão no quarto do hospital”. Depois desse breve período de quarentena, as crianças ficarão sob vigilância médica durante uma semana.

O hospital explicou, em comunicado enviado à imprensa, que é necessário “garantir que as crianças e as suas famílias estão seguras”, uma vez que a gruta “tem um ambiente diferente que pode conter animais que podem transmitir doenças”.

