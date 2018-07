Touareg chega em Setembro com preços desde 83.900€

Já aqui lhe apresentámos em detalhe o novo Touareg, modelo com que a Volkswagen pretende impor-se no segmento dos SUV premium, o que não é de todo um objectivo pouco ambicioso, atendendo a que, nesta bitola, são vários os rivais da marca germânica e todos eles de peso – do BMW X5, passando pelo Mercedes GLE, sem esquecer o Porsche Cayenne.

À concorrência de luxo, a Volkswagen responde com um novo porta-estandarte high-tech, cujos preços se vão iniciar nos 83.900€, quando se iniciar entre nós a comercialização da terceira geração do Touareg. O valor de arranque não inclui as despesas administrativas e refere-se ao motor 3.0 V6 de 231 cv na versão Elegance. Em alternativa, o mesmo motor pode debitar 286 cv, sendo que ambos usufruem de tracção integral permanente associada a uma caixa automática de oito velocidades.

Entre os destaques desta nova geração, o novo Touareg estreia um inovador sistema de infoentretenimento materializado num ecrã central de 15 polegadas, a que se junta o Active info display, de 12,3”, dando ambos corpo àquilo que a marca designa por Innovision cockpit. Outra das novidades é o sistema Night Vision, a que se juntam os faróis I.Q. Light – LED matrix.

De recordar que o novo Touareg pesa menos 106 kg e acrescenta 113 litros à capacidade da bagageira. A gama em Portugal incluirá dois níveis de equipamento, Elegance ou R-Line, sendo o nível Atmosphere opcional.

