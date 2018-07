A viagem de Agnelli, a ansiedade dos adeptos e o desalento de Buffon. Como a internet reage à ida de Ronaldo para a Juventus

Cristiano Ronaldo vai ser jogador da Juventus. Esta terça-feira deram-se passos decisivos nas negociações e o Real Madrid já confirmou mesmo o negócio com a Vecchia Signora. E, como habitualmente, a internet começou logo a reagir aos últimos desenvolvimentos, principalmente a partir do momento em que se soube que o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, tinha viajado num jato privado rumo à Grécia, onde Ronaldo está de férias com a família.

Já temos imagens de Agnelli e CR7 na Grécia ???? #CR7Day pic.twitter.com/9VdapJKMX2 — Juventus Brasil (@Juventus_Brasil) July 10, 2018

Ecco le ultime immagini di #Agnelli che sta tentando di raggiungere #Cr7 nel resort in #Grecia per farlo firmare#CR7allaJuve pic.twitter.com/VmtzPVv4PG — Gli Autogol (@GliAutogol) July 10, 2018

Houve até quem brincasse com a chegada de Agnelli a Kalamata, no sul da Grécia. Outros até seguiram o voo do presidente da Juventus para terem a certeza de que tudo estava a correr como planeado.

O diretor executivo da Juve, Giuseppe Marotta, também foi chamado para as brincadeiras dos internautas.

Ao longo das últimas horas a ansiedade foi grande para os adeptos da Juventus.

Le ore più difficili di questi lunghi giorni infiniti… Ci siamo davvero?! ???? Ansia Ansia Ansia Ansia Ansia Ansia Ansia Ansia Ansia Ansia Ansia #Agnelli #Juventus #CR7 #CristianoRonaldo #calciomercato #CristianoRonaldoAllaJuve pic.twitter.com/2PYwH06c0T — La Lu (@SonoLaLu) July 10, 2018

Mas no final puderam fazer a festa. Cristiano Ronaldo vai mesmo ser jogador da Juventus nos próximos anos.

E pode ajudar a ganhar a Liga dos Campeões. Já o fez em Inglaterra (Manchester United) e Espanha (Real Madrid).

He did it in England.

He did it in Spain. Now, for Italy. pic.twitter.com/TFz9l8vCFB — B/R Football (@brfootball) July 10, 2018

Os adeptos do Real Madrid é que não ficaram tão contentes. Há outros que se calhar até mudam de clube para apoiarem CR7.

E o que dizer de Buffon? Saiu da Juventus para o PSG preciamente no ano em que Ronaldo chega para jogar no clube de Turim.

