EUA. Bebé de cinco meses sobrevive nove horas parcialmente enterrado nas montanhas

Um bebé de cinco meses sobreviveu durante pelo menos nove horas parcialmente enterrado numa zona montanhosa em Montana, nos Estados Unidos. A criança foi entregue aos serviços de proteção de menores.

A criança foi encontrada pelas autoridades depois de cerca de seis horas de buscas. Segundo um comunicado citado pela CNN, um agente terá seguido um “choro fraco” e encontrou o bebé vivo, de barriga para baixo e parcialmente enterrado por baixo de paus e detritos. O menor sofreu apenas arranhões e hematomas de pouca gravidade.

A criança estava a cargo de Francis Carlton Crowley, um homem de 32 anos. O alerta foi dado quando testemunhas denunciaram às autoridades o comportamento errático do homem. Crowley terá ameaçado as pessoas no local e afirmado que tinha consigo uma arma.

As autoridade já não o encontraram quando chegarem ao local. As buscas foram iniciadas quando a polícia foi informada de que o bebé que não era visto há várias horas.

Crowley foi detido horas mais tarde quando regressou ao local. As autoridades suspeitam que estava sob a influência de narcóticos, porque apresentava um discurso pouco coerente. O suspeito foi posteriormente identificado como um fugitivo do estado do Oregon. Francis estava em liberdade condicional depois de cumprir pena de prisão por várias acusações de roubo.

O sujeito está acusado de negligência e será presente a tribunal esta terça-feira.

