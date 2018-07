Lavar um automóvel eléctrico pode ser perigoso?

Toda a gente sabe que misturar água com equipamentos electrónicos ou instalações eléctricas não é boa ideia, pelos riscos que isso acarreta de electrocussão. Pelo que alguém se lembrou de fazer uma pergunta óbvia: então, como é que se podem lavar carros eléctricos?

A pergunta foi colocada pela Go Ultra Low, uma organização que junta no Reino Unido o governo e a indústria, com o intuito de esclarecer os cidadãos, particulares e empresas, em relação às vantagens associadas à mobilidade eléctrica. Poderia dizer-se que a questão roça o ridículo de tão básica que é. Mas as respostas acabaram por revelar precisamente o contrário. Questionadas 2.000 pessoas, com mais de 18 anos de idade, se poderiam ou não lavar um carro eléctrico nas tradicionais máquinas de lavagem automática ou com jacto a alta pressão, tal como habitualmente se faz com as viaturas movidas a gasóleo ou a gasolina, mais de 40% dos britânicos respondeu que… não fazia ideia! Em concreto, 840 entrevistados (42%) admitiram que não tinham a certeza se tal podia ou não fazer-se…

A avaliar por este estudo, o desconhecimento continua a ser um dos principais entraves à mobilidade eléctrica. Mas convenhamos que uma coisa é não ter presente a redução de custos que um carro eléctrico aporta, por não saber o preço do kW/h ou desconhecer os consumos, outra bem distinta é admitir a hipótese de os fabricantes automóveis não terem tomado as devidas precauções, no que toca ao isolamento dos componentes… Será que os britânicos (também) acham que, sempre que chove, ninguém pode circular de carro eléctrico?

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler