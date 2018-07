Macron, Sánchez e Juncker em Lisboa no próximo dia 27 a convite de Costa

O chefe de Estado francês, o líder do Governo espanhol e o presidente da Comissão Europeia estarão em Lisboa, no próximo dia 27, a convite do primeiro-ministro português, para participarem numa cimeira sobre interligações energéticas.

Fonte oficial do Governo português disse à agência Lusa que o Presidente da República de França, Emmanuel Macron, terá antes do início desta cimeira um almoço de trabalho com o primeiro-ministro português, António Costa.

Pela manhã, na Fundação Calouste Gulbenkian, António Costa e Emmanuel Macron estarão também juntos numa iniciativa intitulada “Encontro com cidadãos”, que durará cerca de hora e meia e na qual o chefe de Estado francês e o primeiro-ministro português vão responder a algumas perguntas formuladas pela assistência sobre os principais temas da agenda europeia. Um encontro com idênticas características foi promovido no Porto, por ocasião da recente visita a Portugal da chanceler germânica, Angela Merkel.

No que respeita à cimeira sobre interconexões energéticas no sudoeste europeu – juntando já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker -, realizar-se-á na parte da tarde após o almoço de trabalho entre António Costa e Emmanuel Macron.

Na cimeira, que terá lugar no centro de Lisboa, está também prevista a presença do presidente do Banco Europeu de Investimentos (BEI), Werner Hoyer. “O objetivo central da cimeira é avançar no cumprimento do objetivo europeu em matéria de energia e combate às alterações climáticas”, acrescentou à agência Lusa a mesma fonte do executivo.

