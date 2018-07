Oito dos nove detidos no caso das agressões em Alcochete já estão em tribunal

Oito dos nove detidos pela GNR e PSP na segunda-feira, por alegado envolvimento nos incidentes na Academia do Sporting de 15 de maio, já estão no tribunal do Barreiro, onde vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial.

De acordo com o comunicado divulgado esta terça-feira pela Procuradoria Distrital de Lisboa, foram detidos nove elementos na segunda-feira, o que perfaz um total de 36 pessoas detidas pelos incidentes ocorridos em Alcochete. A 15 de maio, um grupo de encapuzados invadiu a Academia do Sporting e agrediu vários jogadores e técnicos da equipa de futebol principal do clube.

A PSP no Tribunal do Barreiro indicou que “já todos os arguidos entraram no tribunal”, mas os jornalistas no local apenas deram conta da entrada de oito.

Os 27 arguidos que já tinha sido presentes a primeiro interrogatório estão todos a aguardar julgamento em prisão preventiva.

