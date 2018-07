Outlander. Líder dos plug-in evolui no bom sentido

Não é fácil distinguir o renovado Outlander PHEV, de Híbrido Plug-In, daquele que até agora era comercializado entre nós, ainda que um olhar mais atento descubra os novos e mais envolventes pára-choques à frente e atrás, mas sobretudo os novos grupos ópticos frontais, que recorrem à tecnologia LED para exibir um ar diferente e mais actual. Porém, debaixo da roupagem da marca japonesa do grupo Renault-Nissan-Mitsubishi, novidades não faltam.

Ainda antes de passar àquilo que verdadeiramente interessa, ou seja, às mecânicas e às vantagens que passa a assegurar aos clientes do modelo, uma referência breve ao habitáculo, onde as novidades também não abundam, sendo de destacar revestimentos mais cuidados nos bancos, numa pele de melhor qualidade, além de mais tomadas USB para carregar telemóvel, tablets e afins.

Novos motores

A primeira novidade, entre as mais sumarentas, diz respeito ao motor a gasolina com o antigo 2.0 de 121 cv a ceder o seu lugar ao novo 2.4 de 135 cv. Porém, o novo motor não é apenas maior e mais potente, é igualmente mais económico. Para começar, recorre ao ciclo Atkinson, uma variante do ciclo Otto que basicamente favorece o consumo e as emissões em detrimento da potência absoluta, ao jogar com a abertura e fecho das válvulas de admissão e escape para ter uma fase de compressão mais “curta” e a de expansão mais “comprida”.

Como se isto não bastasse, o Mitsubishi Outlander, que é essencialmente um SUV a gasolina com tracção à frente, que delega num motor eléctrico o “trabalho” de o dotar com tracção traseira – sem a desvantagem de ter de montar um veio de transmissão para passar a potência da frente para trás –, tem agora um motor eléctrico mais potente para realizar este serviço. A tracção às rodas posteriores é agora assegurada por um motor de 95 cv, em vez de 82 cv, como acontecia até aqui, sendo que também as baterias (que continuam instaladas sob o piso, que por isso está mais elevado 4 cm face às restantes versões) que alimentam esta unidade sofreram um boost, uma vez que têm agora uma capacidade de 13,8 kWh, no lugar dos anteriores 12 kWh, acumuladores que são recarregados por um segundo motor eléctrico com 82 cv, que desempenha papel de gerador.

O resultado de mais potência eléctrica e a gasolina é evidente, com o Outlander PHEV a manter os mesmos 170 km/h de velocidade máxima, mas a anunciar 0-100 km/h em 10,5 segundos (antes 10,8) e a aceleração de 80 a 100 km/h em 3,7 segundos (antes 4,3). Contudo, as medições segundo o novo ciclo WLTP, mais sofisticado e por isso mesmo a fornecer valores mais próximos da realidade, fazem com que o novo Outlander anuncie apenas 45 km de autonomia, face aos anteriores 54 km, que nunca eram atingidos, e um consumo de 2,0 l/100 km, no lugar dos anteriores 1,7 l/100 km. De salientar que estes valores são apenas válidos para os primeiros 100 km e se as baterias estiverem a 100% de carga, pois de contrário e à semelhança dos restantes plug-in, prepare-se para uma surpresa. Em modo eléctrico, a velocidade máxima evolui de 125 para 135 km/h.

Mais agradável

Em tudo o resto o Outlander PHEV, que à semelhança do antigo disponibiliza apenas cinco lugares, recorre a um chassi reforçado para conter vibrações e ruídos, oferecendo uma sensação de maior robustez, monta amortecedores revistos para melhorar conforto e comportamento e uma direcção eléctrica com nova regulação, para transmitir maior sensibilidade ao condutor.

Uma patilha junto ao volante não serve como habitualmente para comandar a caixa de velocidades, mas sim o sistema de regenerar energia em desaceleração, com a marca nipónica a afirmar que pode aumentar consideravelmente a autonomia do veículo e evitar o recurso sistemático aos travões.

Na consola surgem os comandos para seleccionar os diferentes tipos de condução, pois além do normal, este PHEV disponibiliza agora o modo Sport e Snow, para uma utilização mais dinâmica, ou pisos mais escorregadios, cobertos de neve. Para estas condições a Mitsubishi previu ainda um sistema para aquecer as baterias, similar ao da refrigeração, mas aqui a funcionar ao contrário, destinado a não perder autonomia nas baixas temperaturas, uma vez que elas limitam (e muito) a capacidade dos acumuladores.

Em Portugal

O renovado Outlander PHEV vai iniciar a comercialização no resto da Europa em final de Setembro, mas a Portugal só chega em Dezembro, por preços similares ao actual, ou seja, na ordem dos 47.500€. Para as empresas que recuperem o IVA (7.600€) vai existir uma campanha que vai colocar o modelo abaixo dos 35.000€, para assim poder usufruir das vantagens de pagar apenas 10% de Imposto Autónomo, em vez dos 27,5% que pagaria se tivesse motor de combustão.

