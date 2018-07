Presidente da Juventus viaja de jato privado para a Grécia para reunir com Cristiano Ronaldo

Andrea Agnelli viajou na manhã desta terça-feira num jato privado do aeroporto de Pisa para Kalamata, no sul da Grécia, onde deverá reunir nas próximas horas com Cristiano Ronaldo, que se encontra de férias no país.

ESCLUSIVA: le foto di Andrea Agnelli stamattina all’aeroporto di Pisa prima di imbarcarsi per Kalamata, Grecia, dove incontrerà Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/25hnIOMUDC — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 10, 2018

O jornalista italiano Tancredi Palmeri, correspondente da beIN Sports e da CNN, revelou na sua conta oficial do Twitter imagens do presidente da Juventus esta manhã a entrar no jato privado rumo à Grécia, naquele que pode ser um momento determinante para o desenlace deste negócio entre o conjunto transalpino e o avançado português. A notícia não demorou a chegar a vários órgãos espanhóis e italianos que têm acompanhado esta “novela”, casos de Tuttosport, As ou Sport.

Recorde-se que esta terça-feira a Gazzetta dello Sport, que também colocou a informação na sua manchete, noticiou que o técnico da Vecchia Signora, Massimilano Allegri, telefonou a Cristiano Ronaldo na passada sexta-feira quando estava ainda em Milão a caminho de uma reunião nas instalações da Juve com Andrea Agnelli e outros dois responsáveis do hexacampeão transalpino, falando “de forma cordial” sobre a possibilidade de transferência do Real Madrid para Turim. A chamada terá sido intermediada e combinada por um colaborador de Jorge Mendes, agente do avançado português.

Em atualização

Continuar a ler