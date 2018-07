Queda de avião na África do Sul causa pelo menos um morto e 19 feridos

A queda de uma avião em Pretória, África do Sul, causou pelo menos um morto e 19 feridos, quatro dos quais em estado grave.

O acidente ocorreu perto de uma estrada de Moloto, cerca de oito quilómetros a Leste do aeroporto de Wonderboom. Testemunhas no local afirmam que a estrada foi cortada e que as primeiras equipas de socorro já se encontram no local. Os serviços de emergência relatam contudo que estão a ter dificuldade a aceder ao local. Os feridos serão transportados para o hospital local.

“O piloto ainda está preso no cockpit do avião e tem ferimentos graves. Ainda estamos a tratá-lo no local”, avança o canal televisivo sul-africano News24. O canal avança também que estão pelo menos dois helicópteros a ajudar nas operações de socorro.

Não são ainda conhecidas as causas do queda do aparelho, que pertencia à companhia aérea MAC (Martin’s Air Charter).

[UPDATE] – One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb — ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) July 10, 2018

Update on Pretoria plane crash 1 fatality 19 injured @TrafficSA @_ArriveAlive @GrootFM our condolences to the family pic.twitter.com/Q1wbzT6u5z — First road (@firstgroup_FRT) July 10, 2018

[em atualização]

Continuar a ler