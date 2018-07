Seat aponta à China. JAC impulsiona investida

O Volkswagen Group China e a Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (JAC), constituintes da joint-venture JAC Volkswagen Automotive Co. Ltd, e a Seat assinaram um acordo com o qual a empresa espanhola não só integra a joint-venture, como se torna a marca líder do Grupo Volkswagen neste projeto.

O acordo agora assinado constitui um ponto de viragem para a casa de Martorell, na medida em que converte a Seat em accionista da JAC Volkswagen, o que terá resultados evidentes dentro de dois, três anos, com a introdução da Seat no mercado chinês, prevista para 2020/21.

A nossa participação nesta fase da joint-venture representa um marco para a Seat. Hoje é um dia que ficará na história, uma vez que iniciamos uma nova etapa que permitirá globalizar a marca e impulsionar o desenvolvimento do veículo eléctrico. A China oferece muitas oportunidades para a Seat e desenvolveremos soluções de mobilidade de acordo com as necessidades dos clientes. Para nós, é também uma oportunidade podermos acompanhar as tendências de futuro que se estão a desenvolver na China”, declarou o presidente da Seat, Luca de Meo.

O entendimento alcançado entre todas as partes envolvidas parte do pressuposto de que à Seat caberá, em conjunto com o Volkswagen Group China e a JAC, criar um centro de investigação e desenvolvimento na China, cujo foco estará na mobilidade eléctrica, na conectividade e no automóvel autónomo.

