Trump diz que países da NATO deveriam “reembolsar” Estados Unidos por pagamentos em atraso

O Presidente dos EUA Donald Trump acusou esta terça-feira os países da NATO de incumprimento desde há vários anos nas suas despesas militares e sugeriu estes aliados que deveriam “reembolsar” os Estados Unidos por pagamentos em atraso.

“Vários países da NATO, que deveríamos defender, não só não cumprem o seu compromisso de 2% [que é baixo], mas desde há anos que estão em falta nos seus pagamentos, que não efetuam. Irão reembolsar os Estados Unidos?” – questionou Trump numa mensagem no Twitter, na sequência de frequentes insistências para exigir aos europeus que aumentem as suas despesas militares para respeitar o compromisso de mantê-las nos 2% do seu PIB em 2024.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?

