Volkswagen Veículos Comerciais tem novo CEO

É já no próximo dia 1 de Setembro que a Volkswagen Veículos Comerciais passa a ser liderada por Thomas Sedran, até agora secretário-geral e vice-presidente sénior de Estratégia do Grupo Volkswagen. O sucessor de Sedran ainda não é conhecido, sabendo-se apenas que a sua nomeação para este novo cargo decorre do facto de o actual CEO da Volkswagen Veículos Comerciais, Eckhard Scholz, ter pedido para cessar funções.

Herbert Diess, o homem que está aos comandos do conglomerado germânico, não só respeitou/aceitou essa opção, como se mostra agradecido pelo trabalho desenvolvido pelo engenheiro desde 2014:

O conselho de administração do Grupo quer expressar um agradecimento especial a Eckhard Scholz por todos os sucessos conquistados. Liderou a marca Volkswagen Veículos Comerciais com muito sucesso e, ao mesmo tempo, muitos modelos da marca Skoda também possuem a assinatura de Eckhard Scholz, ex-membro do Conselho de Desenvolvimento Técnico”, declarou.

O homem que se segue chegou a ser responsável Chevrolet e Cadillac na Europa. É doutorado em Economia e trabalhou como consultor de gestão entre 1988 e 2012, assumindo, por exemplo, a responsabilidade global pelo Automotive Competence Center na Roland Berger Strategy Consultants até 2006, altura em que foi nomeado director executivo para a indústria automóvel na empresa de consultadoria de gestão Alix Partners em Munique. Sedran era vice-presidente sénior de Estratégia do Grupo Volkswagen desde 2015, papel que em 2017 passou a acumular com o de secretário-geral.

