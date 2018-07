História da Bentley dá um filme. Este!

A entrar no ano em que comemora 100 anos de vida, a britânica Bentley, que produziu alguns dos veículos mais luxuosos, desportivos e venerados da indústria automóvel, prepara-se para chamar a atenção através de um filme para os seus feitos do passado, para que todos, especialmente os mais novos, possam realmente aperceber-se do valor do seu presente.

Sob o título “Together we are Extraordinary: the Story of Bentley Motors”, o filme começa com o fundador da marca, Walter Owen Bentley, onde se aproveita para recordar o episódio em que W. O. Bentley se baseou num pisa-papéis de alumínio para ter a ideia dos pistões do mesmo material que utilizava nos seus veículos. Mas rapidamente o filme avança pela gama de modelos, passado e presente, com as conquistas e os sucessos, especialmente em competição, a serem passados em revista, ou não fizessem eles parte da rica história da secular marca.

O filme recorre a uma combinação de imagens em 3D, modelos em metal esculpidos e a um sistema de animação ao nível de Hollywood para recordar o passado da Bentley. Filmado em 4k com uma câmara Alexa Mini, o vídeo foi produzido pela The Mill, empresa já distinguida com um Óscar pelo seu trabalho cinematográfico.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler