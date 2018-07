40 detidos em mega-operação da PJ contra grupo de motards Hells Angels

É uma das maiores operações dos últimos anos na Europa contra grupos de motards com ligações à extrema-direita. A Polícia Judiciária (PJ) fez cerca de 40 detidos, numa mega-operação contra um grupo de motards que já este ano esteve envolvido em cenas de violência. De acordo com a informação apurada pelo Observador, os inspetores focaram-se no grupo Hells Angels e em atividades criminosas que vão da associação criminosa à extorsão, roubos, ofensas à integridade física e tentativas de homicídio. Com a operação, a PJ acredita ter “decapitado” a liderança deste grupo.

As diligências desta quarta-feira ainda estão a decorrer. Inspetores e procuradores do ministério público estão ainda a fazer cerca de 90 buscas em vários locais, de norte a sul do país, sobretudo em Lisboa e em Faro.

A operação é considerada de alto risco. A Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal prepararam a ida para o terreno “com pinças”, por se tratarem de suspeitos considerados muito violentos e altamente organizados.

As primeiras informações adiantavam que o ex-líder da extrema-direita, Mário Machado, poderia estar entre os detidos, mas este inquérito específico não está relacionado com as lutas de poder entre os Hells Angels e os Los Bandidos, grupo a que Machado pertence. A rivalidade entre ambos e os atos de violência que tem gerado estão a ser investigados num processo à parte. Ao Observador, o próprio advogado José Manuel de Castro confirmou que Mário Machado “não foi detido nem está envolvido nesta operação”.

Há pouco mais de três meses, Machado esteve no centro de uma cena de violência que levou à hospitalização de várias pessoas. Um almoço de motards e elementos ligados a movimentos de extrema-direita, no Prior Velho, acabou com agressões, depois de um grupo rival do de Mário Machado ter invadido o espaço. Nesse dia, Mário Machado abandonou o restaurante do irmão envergando um blusão com o símbolo dos Red & Gold, um grupo motard com ligações aos europeus “Los Bandidos”, rivais históricos dos Hell’s Angels.

