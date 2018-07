Trump acusa a Alemanha de estar “capturada pela Rússia”

Donald Trump acusa os parceiros europeus da NATO de se resguardarem nos EUA para garantir a sua proteção militar, falhando nos compromissos de investimento em armamento militar e investigação enquanto pagam “milhões de milhões de dólares” em faturas energéticas à Rússia. “Penso que é algo para que a NATO tem de olhar”, diz o presidente norte-americano na chegada a Bruxelas.

“A Alemanha está capturada pela Rússia”, disse o líder norte-americano, resumindo o tom com que parte para as conversas dos próximos dias em torno da aliança militar do Atlântico Norte e das responsabilidades que cada um dos seus membros têm de assumir, desde logo, no que diz respeito ao financiamento desta estrutura. É suposto os EUA “defenderem-nos [aos parceiros europeus] contra a Rússia” quando países como a Alemanha pagam “milhões de milhões de dólares” a Moscovo, assinalou Trump.

Na reação às primeiras palavras de Trump, o secretário-geral da NATO tentou aplacar divergências no arranque do debate dizendo que a organização é “mais forte” se todos os seus membros estiverem “juntos”. Donald Trump não baixou o tom: como é que a NATO pode ser mais forte se a Alemanha está a contribuir para tornar a “Rússia mais rica”?

Apesar da posição inicial dos EUA, Stoltenberg mostrou-se “confiante” de que os parceiros NATO tomarão “boas decisões” sobre o futuro da organização transatlântica. O secretário-geral da NATO lembra que a dependência energética da Alemanha é uma questão “nacional” em que a organização não intervém mas não deixa de assinalar o princípio de “diversificação das fontes de energia” a que os países devem estar atento, para garantir que o “sistema energético é resiliente”.

Sobre um dos principais assuntos na mesa das discussões, Stoltenberg disse esperar “discussões abertas e francas” sobre os gastos com Defesa no âmbito dos parceiros NATO. “Vemos diferenças, desentendimentos entre os aliados” e, por isso, “é muito importante que esta cimeira mostre que a NATO cumpre” com os compromissos.

