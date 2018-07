A carta ao gestor das redes sociais e o cântico personalizado que fazem de Southgate um treinador especial

O sonho inglês de levar o título de campeão do mundo para casa como em 1966 foi destruído pelos croatas, nas meias-finais da prova, com uma reviravolta que destroçou até o menos aficionado dos britânicos. No final da partida, os adeptos ingleses que marcaram presença no Luzhniki Stadium, em Moscovo, não tiveram razões para celebrar, vendo-se obrigados a lidar com a desilusão da eliminação, depois de 120 minutos de futebol e incerteza no resultado. Ainda assim, e mostrando que se comportam melhor quando perdem do que quando ganham (não esquecer os excessos cometidos aquando da vitória sobre a Suécia, nos quartos), os apoiantes britânicos que foram à Rússia mantiveram-se nas bancadas do recinto para agradecer à seleção inglesa e, principalmente, ao seu treinador, Gareth Southgate.

Algumas dezenas, talvez até centenas, de adeptos ingleses esperaram quase cerca de uma hora no local onde já se encontravam há pelo menos duas (120 minutos de jogo) para dar uma palavra de apreço ao técnico que já passou pelo banco do Middlesbrough. Perdão, não foi bem uma palavra; na realidade, foi todo um cântico especialmente dedicado a Southgate, que, claramente conquistou o coração dos ingleses.

La afición inglesa no decae a las 0:44 y aún dentro del Luzhniki pic.twitter.com/HVcjpiJQ0m — Pодриго Эррасти Мэндигурэн (@RodriErrasti) July 11, 2018

O selecionador inglês fez questão de regressar ao relvado, já depois de ter recolhido aos balneários com o resto da equipa, para agradecer às centenas de ingleses que se deslocaram até à capital russa, num gesto que claramente foi bem recebido nas bancadas. Era quase uma da manhã na Rússia quando se deu o encontro entre Southgate e os britânicos. A receção não podia ter sido melhor, com o nome do selecionador nacional a ser entoado e o cântico que acompanhou os adeptos ingleses durante todo o Mundial a ser cantado pela penúltima vez (sábado, a Inglaterra irá defrontar a Bélgica na disputa pelo terceiro lugar da prova). “Olhando para quando nos conhecemos; não consigo escapar nem consigo esquecer; Southgate, és o tal; ainda mexes comigo; e o futebol está a voltar para casa outra vez “, ouviu o treinador, visivelmente comovido com o momento.

Looking back on when we first met; I cannot escape and I cannot forget; Southgate, you’re the one; you still turn me on; and football’s coming home again”

E como explicar esta relação de proximidade entre o selecionador nacional de Inglaterra e os seus adeptos? Muitos podem ser os motivos, desde a melhoria na qualidade do futebol apresentado pela equipa à personalidade do próprio técnico, sempre muito próximo dos jogadores. Uma coisa é certa: Southgate colocou a Inglaterra nas meias-finais de um Mundial, 28 anos depois e, só por si, tal facto já é digno de reconhecimento dos adeptos ingleses. Mas há mais histórias e gestos do técnico inglês que ajudam a explicar esta aproximação com os seguidores da seleção dos Três Leões. Como a de Jim Lucas, gestor das redes sociais da formação britânica, que, terminado o Mundial, revelou uma carta escrita por Gareth Southgate aquando da chegada a Repino, São Petersburgo, onde a Inglaterra estagiou.

When we arrived in Repino a month ago, this was on my bed. I’ve looked at it every day since – and it was the first thing I looked at when we got back this morning. I am so proud to work for this team and this manager. pic.twitter.com/e8ZhVxCEez — Jim Lucas (@JFBLucas) July 12, 2018

“Jim. Quanto mais vejo, mais importante é que quando ‘atacarmos esta prova’ contemos a nossa própria história. Tens capturado isso brilhantemente. Continua a fazê-lo e espero que este Mundial te traga memórias pessoais inesquecíveis. Cumprimentos, Gareth”, escreveu o técnico inglês na carta deixada na cama do gestor de redes sociais, que garante tê-la lido todos os dias desde então. O gesto não foi esquecido por Jim Lucas, que, após a eliminação inglesa, fez questão de partilhar a carta na sua conta de Twitter, explicando ao mundo um dos motivos que faz de Southgate um treinador especial.

Em paralelo, e para além de Gareth Southgate, também o plantel inglês teve direito a uma receção especial depois de voltar dos balneários. À sua espera nas bancadas, as mesmas onde se encontravam os adeptos a cantar pelo técnico inglês, estavam as famílias dos jogadores, prontas a consolar quem os levou até terras russas.

