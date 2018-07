Depois de acordo do Sporting, William Carvalho vai para o Bétis

Foi um dos jogadores que, unilateralmente, cessou o contrato com o Sporting Club de Portugal depois do ataque em Alcochete. Agora, depois de várias conversações, o médio William Carvalho vai para o clube espanhol Bétis, avança o Mais Futebol. A SAD dos leões vai receber 17 milhões, podendo vir a receber 20 milhões consoante a prestação do jogador.

O futebolista tinha afirmado que queria sair do clube por acordo. O contrato foi fechado esta quinta-feira de manhã, com Pere Guardiola, o agente de William Carvalho. Já na passada semana, como noticiado pelo Observador, Serra Ferrer, presidente do clube espanhol, tinha afirmado que queria contratar o médio. “É um jogador que dá grande valor ao plantel. Contarmos com um jogador internacional com estas características seria muito positivo”, dizia o executivo.

