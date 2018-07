Estilo no feminino: 12 histórias no primeiro dia do NOS Alive

Elas esmeraram-se e há que lhes fazer justiça. Neste primeiro dia de NOS Alive, as mulheres foram campeãs de estilo. Na quinta-feira em que os festivaleiros esgotaram o terraplano de Algés, foram muitas as fontes de inspiração. Arctic Monkeys e Khalid foram as principais atrações, fora do palco as lantejoulas, as rendas, as peças vintage, e até a roupa interior, fizeram a festa. Veja os looks na fotogaleria.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de João Porfírio.

Continuar a ler