Explosão junto ao aeroporto do Cairo, no Egito. Há pelo menos 12 feridos

Uma explosão junto ao aeroporto do Cairo, capital do Egito, esta quinta-feira, causou 12 feridos, confirmou o Ministério do Interior. As vítimas sofreram queimaduras e outros ferimentos depois de dois depósitos de combustível pertencentes a uma loja terem explodido perto do perímetro do maior aeroporto do país.

O alerta foi dado inicialmente por alguns residentes perto da área. Os bombeiros estão no local a controlar o incêndio. Entre os feridos que foram transportados para o hospital está o dono do estabelecimento.

It seems like the explosion was not at Cairo airport itself but close to it.. My relative took these pictures from his house pic.twitter.com/MJEby6QIt8

— Gigi Ibrahim (@Gsquare86) July 12, 2018