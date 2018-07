Mais de 30 arguidos dos Hells Angels já estão no tribunal. Interrogatórios só devem começar sexta-feira

Um total de 32 arguidos na investigação ao grupo de motociclistas Hells Angels já chegou ao tribunal para identificação, prevendo-se que os interrogatórios só aconteçam na sexta-feira, disse fonte do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa.

A fonte do tribunal indicou que o processo de identificação dos arguidos terá de ficar encerrado na próxima madrugada, uma vez que às 07h0 da manhã de sexta-feira expira o prazo de 48 horas para serem levados ao juiz, considerando que as autoridades judiciais entenderam fazer a contagem do tempo a partir do início das buscas, como medida de uniformização para todos os detidos. Ao todo, serão ouvidos 58 arguidos no TIC, sendo que o 59.º se encontra detido na Alemanha.

A primeira previsão para o início da apresentação dos arguidos à juíza de instrução Maria Antónia Andrade era às 17h00 e foi adiada para as 20h30. A fonte do tribunal disse ainda que, só após a identificação dos arguidos, estes serão interrogados, o que deverá acontecer a partir de sexta-feira à tarde.

Segundo outra fonte ligada ao processo, os arguidos foram todos concentrados nas instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa, de onde estão a ser transportados desde o início da tarde em grupos pequenos para o Campus de Justiça. Adiantou ainda que o processo tem mais de três mil páginas e que a maioria dos arguidos não deverá prestar declarações nos interrogatórios, uma situação que resulta do código de conduta do grupo motociclista Hells Angels.

Várias dezenas de elementos da PSP foram esta quinta-feira destacados para proteger o perímetro do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e transportar os detidos do grupo de motociclistas Hells Angels, informou a subcomissária daquela polícia Ana Carvalho.

A Polícia Judiciária deteve 59 elementos do grupo de motociclistas Hells Angels que estão indiciados por tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e associação criminosa.

Na quarta-feira, a coordenadora da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo Manuela Santos referiu, em conferência de imprensa, que acredita que muitos elementos ficarão em prisão preventiva, dada a gravidade os crimes pelos quais estão indiciados. Quatro dos 59 elementos dos Hells Angels foram detidos em flagrante por posse de arma de fogo.

