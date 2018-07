Meghan Markle trocou de vestido três vezes num dia

Os duques de Sussex chegaram à Irlanda na terça-feira para aquela que foi a primeira visita oficial ao país. Antes, o príncipe Harry e Meghan Markle assistiram às celebrações do centenário da Força Aérea Real. Para o evento, onde a rainha Isabel II também esteve presente, Meghan usou um vestido preto Dior, com um decote que não chega a mostrar os ombros, um chapéu Stephen Jones, no mesmo tom, e uma clutch também da Dior. Nos sapatos, voltou a apostar no bege, como tem vindo a ser habitual.

Algumas horas depois, quando aterrou em Dublin, acompanhada pelo marido, Meghan apareceu com um vestido verde escuro Givenchy, sapatos de salto alto beges e uma mala Strathberry. Mas os outfits da duquesa não se ficaram por aqui.

O dia terminou com uma festa preparada pelo embaixador britânico na Irlanda e Meghan ainda utilizou outra roupa. Para este momento, escolheu um vestido cocktail preto, da designer neozelandesa Emilia Wickstead, e uns sapatos de salto pretos. Desta vez, deixou ainda o cabelo solto, apenas com algumas ondulações.

Percorra a fotogaleria para ver o que vestiu Meghan Markle nestes três momentos e ainda as imagens da viagem dos duques de Sussex.

Continuar a ler