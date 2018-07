Verdasco e Marrerro investigados por possível fraude em jogo com João Sousa

A dupla de tenistas Fernando Verdasco e David Marrero está a ser investigada por possível fraude no jogo da primeira ronda da variante de pares do torneio de Wimbledon deste ano. Os espanhóis perderam por três sets a um (6-7/ 4-6/ 7-6/ 1-6) contra a dupla formada por João Sousa e pelo argentino Leonardo Mayer e a televisão australiana ABC foi a primeira a vançar que a Unidade para a Integridade do Ténis tinha suspeitas sobre os dois tenistas.

A alteração no padrão de apostas cerca de uma hora antes do jogo gerou suspeitas e um responsável da casa Pinnacle Sports confirmou ao The New York Times que houve um grande número de palpites feitos por contas com histórico de participação em jogos suspeitos. Sam Gomersall disse ao jornal norte-americano que a mudança tardia das odds foi uma “indicação clara” de “atividade suspeita”.

Esta não é a primeira vez que David Marrero é investigado por suspeitas de fraude, uma vez que já o tinha sido durante o Open da Austrália de 2016, na variante de pares mistos, ao lado da também espanhola Lara Arruabarrena. No entanto, a Unidade para a Integridade do Ténis não conseguiu encontrar qualquer “evidência de atividade corrupta” e ilibou os dois tenistas.

