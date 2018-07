Carne e vinho (espanhol) na ribalta em Vilamoura

É na mesa do chef do restaurante Pepper’s Steakhouse, no hotel Tivoli Marina Vilamoura, que esta sexta e sábado (13 e 14 de julho) decorre mais um jantar especial Meat the Wine Makers, conjunto de jantares em que cada comensal terá oportunidade de partilhar a mesa com um produtor vinícola. Depois de um primeiro “round” onde o grande convidado foi Dirk Niepoort, o célebre produtor de vinho do Porto (e não só), agora é Xavier Ausás, o enólogo da quinta Pago de Carraovejas, na zona da Ribera del Duero.

O chef André Basto, responsável pela cozinha do Pepper’s, será o anfitrião destas noites e será sua responsabilidade alimentar todos os que se sentarem na sofisticada “chef’s table” do restaurante. Na ementa?A organização não revela tudo — até para não estragar a surpresa –, mas explica que há de aparecer capão, cabrito, coelho e entrecôte, tudo isto regado com os vinhos deste produtor espanhol.

O projeto Pago de Carraovejas é um dos mais emblemáticos da zona de Ribera del Duero,no centro norte do país. Criados em 1987, estes vinhos nasceram da necessidade de alimentar um dos mais reputados restaurantes da zona de Segóvia. Em 2013, este produtor juntou mais uma quinta ao seu portefólio, a adega Ossian, que é exclusivamente dedicada à produção de vinhos brancos da casta verdejo (o equivalente ao verdelho português).

Pepper’s Steakhouse

Tivoli Marina Vilamoura, Marina de Vilamoura, 8125-901

Reservas em: 289 303 303

120€ por pessoa

