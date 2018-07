Cientistas examinaram o estômago do Homem do gelo e descobriram a sua última refeição

Veado, trigo e gordura de cabra, esta era a dieta do homem a quem chamara Iceman, ou Homem do gelo. Os cientistas afirmaram que, apesar de balançada, o conteúdo de gordura encontrado agora no seu corpo era excessivamente elevado. Os cientistas examinaram pela primeira vez o estômago de Ötzi, a múmia melhor conservada do mundo, e descobriram a sua última refeição. Veado, trigo e gordura de cabra, compunham o banquete.

Ötzi, a múmia melhor conservada do mundo, viveu à cerca de 5300 anos e morreu congelado nos Alpes em Itália. O seu corpo foi encontrado em 1991 e tem sido alvo de investigações desde então.

Se considerarmos a altitude a que o Homem do gelo caçava, então essa fonte de energia era necessária”, afirmou o Dr. Frank Maixner, Instituto de Pesquisa para o Estudo de Múmias em Bolzano, em Itália. “E a melhor forma de o fazer é consumindo gorduras”.

Não é a primeira vez que cientistas estudam a dieta do Homem do gelo é, no entanto, a primeira vez que o fazem recorrendo à análise do seu estômago. Surpreendentemente, o órgão só foi descoberto há pouco tempo, isto porque a forma como o corpo ficou mumificado, alterou a disposição dos seus órgãos.

Este é uma rara perspetiva sobre a alimentação do ser humano durante o período da Idade do Bronze.

Continuar a ler