Em França, o consumo de eletricidade caiu a pique durante a meia-final do Mundial. Sabe porquê?

Enquanto Mbappé, Griezmann e Umtiti fazia das suas à seleção da Bélgica, a RTE, empresa responsável pela rede de transporte de eletricidade em França, notou um decréscimo acentuado no consumo de luz em França. De repente, era como se o equivalente ao consumo de um dia normal em Lyon — terceira maior cidade do país, com quase 500 mil habitantes — desaparecesse.

A RTE registou um decréscimo de consumo na ordem dos 1.200 megawatts durante a meia-final, que aconteceu entre as 20h00 e 21h45 locais (19h00 e 20h45 de Lisboa).

Mas, afinal, porque desceu o consumo de eletricidade de maneira tão abrupta durante a meia-final do Mundial? Para a RTE, há três explicações. A primeira deve-se ao facto de muitas pessoas optarem por se juntar com família e amigos para ver o jogo em grupo, o que leva a que haja menos televisões ligadas em todo o país. A segunda aponta para a possibilidade de poucos daqueles que viram o jogo terem saído da frente da televisão durante o período em que decorreu o jogo, evitando assim ligar outras luzes e aparelhos eletrónicos. A terceira explicação tem a ver com a comida: durante o jogo, poucos terão sido aqueles que foram cozinhar, utilizando para esse fim micro-ondas ou fogões a eletricidade.

Mas nem tudo é em baixa. Durante o o intervalo do jogo, o consumo de eletricidade disparou momentaneamente, com uma subida de 500 megawatts. Aqui, explica o Les Echos, a resposta também é previsível: é neste momento que, havendo fome, se pode ligar o micro-ondas ou o forno para aquecer algo para comer.

