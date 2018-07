Explosão em parque industrial causa 19 mortos e 12 feridos na China

Pelo menos 19 pessoas morreram e 12 ficaram feridas na sequência de uma explosão numa parque industrial no sudoeste da China, informou esta sexta-feira a agência oficial chinesa Xinhua.

De acordo com um comunicado do governo, a explosão ocorreu às 23h30 de quinta-feira numa planta química na cidade de Yibin, província de Sichuan. As instalações, compostas por três edifícios de três andares, pertencem à Yibin Hengda Technology, uma empresa que produz químicos para as indústrias alimentar e farmacêutica.

Nas imagens divulgadas pela imprensa chinesa são visíveis as chamas e uma coluna de fumo escuro. É também visível que os edifícios ficaram fortemente danificados.vO incêndio terá sido controlado já esta sexta-feira. Segundo a Reuters, os feridos encontram-se estáveis. As autoridades já estão a investigar o caso, mas não são ainda conhecidas as causas do acidente.

A China tem feito esforços para melhorar os padrões de segurança no trabalho, mas acidentes industriais mortais continuam a ser comuns no gigante asiático. Em 2015, uma explosão numa planta química na cidade de Tianjin matou 165 pessoas e, em 2017, oito pessoas morreram e nove ficaram feridas numa explosão numa instalação petroquímica na província de Shandong.

At least 19 people killed, 12 others injured in explosion at industrial park in Yibin City, southwest #China's #Sichuan Province;cause under investigation pic.twitter.com/cXBb7IhMtH — CGTN (@CGTNOfficial) July 12, 2018

China industrial park explosion kills 19 https://t.co/SvMAYWcHVx pic.twitter.com/PO8by9mSI4 — HRNW news agency (@hrnwpke) July 13, 2018

19 dead, 12 injured in #blast at industrial park in Sichuan, China pic.twitter.com/whGLnutEGA — China Xinhua News (@XHNews) July 13, 2018

#Updates Fire from blast at industrial park in SW China's #Sichuan Province extinguished on Friday morning, all injured in stable condition, according to local authorities pic.twitter.com/YwiSQjGqWa — CGTN (@CGTNOfficial) July 13, 2018

