FIFA aconselha canais de televisão a evitar filmar mulheres “atraentes” nas bancadas

A FIFA revelou, através de Frederico Addiechi, que vai falar com os canais de televisão internacionais para que sejam reduzidas as imagens de mulheres consideradas “atraentes” nas bancadas dos estádios de futebol.

A medida vem na sequência de vários casos de jornalistas assediadas em direto por adeptos de futebol. No decorrer desta edição do Mundial as acusações de sexismo têm atraído atenções contra o organismo que regula o futebol. Até à data, mais de 30 queixas de sexismo foram entregues. Acredita-se, no entanto, que o número real de incidentes é “provavelmente dez vezes isso”.

Falamos de forma individual com todas as operadoras para que deixem de focar nas raparigas que podem ser consideradas atraentes. É trazer uma carga sexista desnecessária ao futebol”, justificou em conversa com os jornalistas o diretor responsável pelo programa de diversidade da FIFA, Frederico Addiechi.

Para além de ter apresentado esta medida, a FIFA prometeu pensar e pôr em prática mais soluções para esta luta contra a desigualdade. A Internet foi, como sempre, rápida a reproduzir opiniões sobre o assunto. No Twitter, começou a discussão.

Uma das críticas que têm sido feitas é o facto de não terem, aparentemente, o mesmo nível de preocupação por outras temáticas, como a corrupção ou o racismo, e o facto de organizarem o evento em países com registos muito duvidosos em termos de direitos humanos.

So FIFA are cracking down on cameramen who spot hot women in the crowd. Pity they can't do the same with it comes to corruption, racism, and bascially not awarding the tournament to countries with dodgy political track records which is, you know, a bigger problem. — Mark™ (@MG92_2) July 13, 2018

Houve também quem não concordasse de todo, justificando que as mulheres bonitas também fazem parte do espetáculo.

Is football becoming something else? Now they have 2 tackle sexism in the #WorldCup in @Russia. Men love to watch beautiful women from all over the planet on TV every 4 years, that´s part of the game. Fired that misogynist #FedericoAddiechi from @FIFAcom: https://t.co/gDswr56e0Z — Juan Carlos Bejarano (@Jerubbaal2) July 13, 2018

