Grupo da GNR e Força Especial de Bombeiros recebem 36 viaturas

O primeiro-ministro, António Costa, entrega esta sexta-feira em Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, 36 veículos ligeiros de combate a incêndios ao Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e à Força Especial de Bombeiros.

O Ministério da Administração Interna (MAI) avançou à agência Lusa que estes 36 veículos fazem parte de um total de 124 viaturas de combate a incêndios florestais, entre ligeiros e pesados, e representam um investimento de 7,5 milhões de euros no âmbito do Fundo de Solidariedade e do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

Segundo o MAI, o GIPS da GNR vai receber 20 veículos ligeiros de combate a incêndios para missões de patrulhamento, prevenção operacional e ataque inicial.

Com capacidade para transportar uma equipa de combate terrestre com até cinco militares do GIPS, estas viaturas transportam também 550 litros de água.

A Força Especial de Bombeiros (FEB) da Autoridade Nacional de Proteção Civil, conhecida por ‘canarinhos’, vai receber 16 viaturas ligeiras que se destinam ao combate a incêndios e têm igualmente capacidade para cinco operacionais e para 550 litros de água, de acordo com o MAI.

Do total das 124 viaturas, o GIPS da GNR já recebeu 49 viaturas, que integram o dispositivo de combate a incêndios rurais.

O MAI refere ainda que até ao final de julho vão ser entregues 19 viaturas ligeiras e 16 pesadas ao GIPS enquanto a FEB vai receber quatro veículos pesados de combate a incêndios.

